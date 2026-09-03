|
03.09.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Einkommensteuerreform
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Einkommensteuerreform
"Bei der "Reform" handelt es sich im Grunde um eine Anpassung des Steuertarifs. Der Löwenanteil der Entlastung kommt zudem durch höhere Familienleistungen wie das Kindergeld zustande. In Haushalten ohne Kinder beschränkt sich die Entlastung letztlich auf geringe Eurobeträge pro Monat. In Zeiten zunehmender Teuerung und steigender Sozialversicherungsbeiträge dürfte die Wirkung also schneller verpuffen, als Klingbeil oder Merz "Entlastung" sagen können. Überraschend ist das nicht: Die Spielräume im Haushalt für eine größere Entlastung fehlen. Auch weil teure Wahlkampfversprechen wie die Ausweitung der Mütterrente und die reduzierte Gastrosteuer umgesetzt wurden und zehn Milliarden Euro im Jahr kosten - genauso viel wie die Klingbeil'sche Steuerentlastung für alle Bürgerinnen und Bürger zusammen."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.