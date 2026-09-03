03.09.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Einkommensteuerreform

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Einkommensteuerreform

"Bei der "Reform" handelt es sich im Grunde um eine Anpassung des Steuertarifs. Der Löwenanteil der Entlastung kommt zudem durch höhere Familienleistungen wie das Kindergeld zustande. In Haushalten ohne Kinder beschränkt sich die Entlastung letztlich auf geringe Eurobeträge pro Monat. In Zeiten zunehmender Teuerung und steigender Sozialversicherungsbeiträge dürfte die Wirkung also schneller verpuffen, als Klingbeil oder Merz "Entlastung" sagen können. Überraschend ist das nicht: Die Spielräume im Haushalt für eine größere Entlastung fehlen. Auch weil teure Wahlkampfversprechen wie die Ausweitung der Mütterrente und die reduzierte Gastrosteuer umgesetzt wurden und zehn Milliarden Euro im Jahr kosten - genauso viel wie die Klingbeil'sche Steuerentlastung für alle Bürgerinnen und Bürger zusammen."/DP/jha

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