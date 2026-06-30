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30.06.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ende der Allianz VW/Bosch
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ende der Allianz VW/Bosch:
"Beide Unternehmen wollten am Standort Deutschland das schaffen, was viele für kaum möglich hielten: den hochleistungsfähigen Softwareentwicklern aus China und den USA Paroli zu bieten. Inzwischen befindet sich Volkswagen jedoch in einem Wettbewerb um seine Zukunft und kann sich strategische Rücksichtnahmen kaum noch leisten - weder auf Deutschland noch auf Bosch. VW hat weitreichende Technologiepartnerschaften in den USA und vor allem in China geschlossen, um nicht endgültig den Anschluss zu verlieren. Geschäftsbeziehungen sind Zweckpartnerschaften. Blume hat neue Partner gefunden, die aus Sicht des Konzerns offenbar besser zu den aktuellen Herausforderungen passen. Für den Bosch-Konzern, der schon vor Jahren nach einem Strategiewechsel von Mercedes eine ähnliche Erfahrung machen musste, bedeutet das einen herben Rückschlag. Auf den neuen Konzernchef Christian Fischer wartet vom ersten Tag an eine anspruchsvolle Aufgabe."/yyzz/DP/nas
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