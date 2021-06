Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Entscheidung des Bundesfinanzhofes

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Entscheidung des Bundesfinanzhofes:

"Bundesfinanzminister Olaf Scholz dürften die Urteile nicht überrascht haben, sonst hätte sein Staatssekretär nicht gleich vor Ort angekündigt, dass die Rentenbesteuerung nach der Bundestagswahl geändert werden soll. Eine Politisierung dieser Debatte kann er als SPD-Spitzenkandidat jetzt nicht auch noch gebrauchen, also geht er in die Vorwärtsverteidigung. Nach einer jahrelangen Untätigkeit an der Stelle hat Scholz sogar die Chuzpe, die Urteile als zusätzlichen Schub für sein Vorhaben einer großer Steuerreform zu werten, die kleine und mittlere Einkommen entlasten soll - Hauptsache, die Pleite von München fällt im Wahlkampf nicht mehr ins Gewicht."/al/DP/nas