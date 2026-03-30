|
30.03.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu geplanten Reformen im Gesundheitswesen
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu geplanten Reformen im Gesundheitswesen:
"Die Wucht der Proteste wird die Politik massiv treffen. Offen ist, ob die Koalition über genug Kraft und den Rückhalt verfügt, diesem Druck standzuhalten. Die überhastete Reaktion auf die Preisexplosionen bei Benzin und Diesel lässt daran zweifeln. Im besten Fall zieht das Regierungsbündnis aber aus den Protesten gegen die Sparmaßnahmen eine neue Geschlossenheit und damit einen Reformwillen, mit dem es angemessen auf die enormen Herausforderungen für Wirtschaft und Wohlstand reagiert. Die Zeit drängt."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.