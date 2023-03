Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Gerhard Schröder

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Gerhard Schröder:

"Die SPD-Spitze hat sich in der Causa Schröder von Anfang an klug verhalten. Auch jetzt nimmt sie die juristische Entscheidung zur Kenntnis - und verweist darauf, sie ändere nichts daran, dass Schröder mit seinen Positionen zu Russland in der SPD politisch isoliert sei. Die Parteispitze hat aber nie die Rolle übernommen, das Ausschlussverfahren, das aus Basisgliederungen angestoßen worden war, selbst zu führen. Dem liegt eine zutreffende Einschätzung der juristischen Lage zugrunde. Schröders Parteibuch ist heute fraglos nur noch ein Stück Papier. Aber das steht ihm zu."/DP/jha