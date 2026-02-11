|
11.02.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Gewaltstudie
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Gewaltstudie:
"Eine Schattenseite unseres Alltags ist viel düsterer als gedacht: Wie oft Menschen Gewalt erleiden, wird enorm unterschätzt. Das offenbart eine sogenannte Dunkelfeldstudie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht worden sind. Sie leuchtet das Zwielicht von Beziehungskrisen und des von viel zu vielen Übergriffen geprägten Zusammenlebens aus. Der Befund ist haarsträubend. Er macht deutlich, dass Gewaltopfer, überwiegend Frauen, in den meisten Fällen mit ihrem Leid alleine bleiben - und die Urheber solcher Schandtaten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das zeugt von Ignoranz und mangelnder Sensibilität. Es fehlt aber auch an Hilfe und Obhut. Allein in Frauenhäusern würden bundesweit 14 000 Plätze mehr benötigt als vorhanden. Besserung verspricht das vor einem Jahr in Kraft getreten Gewalthilfegesetz. Allerdings braucht es mehr als Paragrafen und Geld, um diesem alltäglichen Skandal beizukommen."/DP/jha
