11.02.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Gewaltstudie

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Gewaltstudie:

"Eine Schattenseite unseres Alltags ist viel düsterer als gedacht: Wie oft Menschen Gewalt erleiden, wird enorm unterschätzt. Das offenbart eine sogenannte Dunkelfeldstudie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht worden sind. Sie leuchtet das Zwielicht von Beziehungskrisen und des von viel zu vielen Übergriffen geprägten Zusammenlebens aus. Der Befund ist haarsträubend. Er macht deutlich, dass Gewaltopfer, überwiegend Frauen, in den meisten Fällen mit ihrem Leid alleine bleiben - und die Urheber solcher Schandtaten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das zeugt von Ignoranz und mangelnder Sensibilität. Es fehlt aber auch an Hilfe und Obhut. Allein in Frauenhäusern würden bundesweit 14 000 Plätze mehr benötigt als vorhanden. Besserung verspricht das vor einem Jahr in Kraft getreten Gewalthilfegesetz. Allerdings braucht es mehr als Paragrafen und Geld, um diesem alltäglichen Skandal beizukommen."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen