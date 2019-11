Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Grünen-Parteitag

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Grünen-Parteitag:

Nach Bielefeld dürfte in der Partei eine Debatte an Fahrt gewinnen, die die Parteistrategen eigentlich so lange wie möglich vermeiden wollen: Gehen die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl mit einem eigenen Kanzlerkandidaten ins Rennen - und wenn ja, mit wem? Bei den Vorstandswahlen erhielten Baerbock und Habeck ungewöhnlich hohe Ergebnisse. Eine Vorentscheidung in der K-Frage ist das gleichwohl nicht. Früher oder später werden sie aber gemeinsam die Frage beantworten müssen, wer die informelle Nummer eins ist./zz/DP/mis