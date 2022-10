Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Grünen-Parteitag

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zum Grünen-Parteitag:

"Das ist eine Politik, die sich mehr am Machbaren orientiert als am Wünschenswerten. Dass die Parteiführung und die Grünen-Minister so ticken, ist hinlänglich bekannt. Bemerkenswert, wenn auch nicht überraschend, ist hingegen der Umstand, dass die Partei in ihrer Breite diesen Kurs mitträgt. Die Zeiten, in denen "Grüne" ein Synonym für "Streit" war, sind jedenfalls endgültig vorbei. Macht kann eine ungemein disziplinierende Wirkung auf Parteien entfalten."/al/DP/men