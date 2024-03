Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Haiti

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Haiti:

"Fern der Heimat musste Interimspräsident Ariel Henry seine Machtlosigkeit anerkennen und zurücktreten. Für das von Bandengewalt, Kriminalität und Anarchie heimgesuchte Land ist das erst einmal eine gute Nachricht, denn Henry fehlte die demokratische Legitimation. Die Frage ist, wie nun eine friedliche Transition und Neuwahlen gelingen können. Eigentlich eine Chance für eine UN-Friedensmission, doch der Ruf der Vereinten Nation in Haiti ist zerstört, nachdem Blauhelm-Soldaten erst die Cholera einschleppten und die UN dann das alles auch noch vertuschen wollte. Das Versagen eines Großteils der Entwicklungshilfe und der NGOs in Haiti nach dem Erdbeben von 2010 sollte eine ehrliche Selbstreflexion auslösen: Was brauchen die Menschen wirklich? Die Antwort ist überraschend einfach: Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Sicherheit und Stabilität. Was sie nicht brauchen: Belehrung und Dominanz."/DP/jha