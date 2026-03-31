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31.03.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran-Krieg/US-Bodentruppen
STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran-Krieg/US-Bodentruppen
Vielleicht will Trump mit seinen Verhandlungsbemühungen auch nur Zeit gewinnen, um den Krieg demnächst mit neuer Kraft fortzusetzen, wenn genügend Bodentruppen vor Ort sind. Dass sein Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich Kriegsminister nennt, den US-Kongress um 200 Milliarden Dollar für den Krieg bittet und Tausende weitere Soldaten demnächst in Marsch gesetzt werden könnten, deutet zumindest darauf hin. Aus diesem verkorksten Krieg einen gesichtswahrenden Ausweg zu finden, ist inzwischen unmöglich geworden./yyzz/DP/zb
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