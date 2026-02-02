02.02.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran/USA

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Iran/USA:

"Trump hat eine große Streitmacht in Nahost zusammengezogen, um Teheran unter Druck zu setzen - und sich damit selbst unter Druck gesetzt. Das weiß auch die iranische Führung. Er lasse sich von den Kriegsschiffen nicht beeindrucken, sagt Regimechef Ali Chamenei - und droht, mit iranischen Raketen die ganze Region in Brand zu setzen. Ein Großangriff der USA könnte Chameneis angeschlagenes Regime stürzen. Aber er spielt auf Zeit, weil er keine politischen Zugeständnisse an die Amerikaner machen will. Das Pokerspiel von Trump und Chamenei ist brandgefährlich. Ein Missverständnis oder ein versehentlich abgefeuerter Schuss könnten zur Katastrophe führen. Hinzu kommen Trumps Unberechenbarkeit und seine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das letzte Mal, als Amerikaner und Iraner über einen Vertrag zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms verhandelten, dauerte das Jahre. So lange wird Trump nicht warten."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen