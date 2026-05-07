07.05.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg:

"Natürlich stehen auch in diesem Regierungsvertrag Politiklyrik und Formelkompromisse, über deren Auslegung es noch Streit geben dürfte. Doch die Richtung stimmt - und auch hier merkt man den mittlerweile zum dritten Mal in Folge miteinander regierenden Partnern ihre Erfahrung an. Die Grünen haben darauf verzichtet, bei mangelnden Fortschritten im Klimaschutz automatische, aber undefinierte Schritte vorzuschreiben. Die CDU erkennt den Anspruch der Ökopartei aufs Ministerpräsidentenamt bis zum Ende der Legislatur an. Über beide Punkte hatte es zuvor Streit gegeben. Vielleicht war die Irritation direkt nach der Wahl auch ein "Hallo-wach"-Moment, in dem beide Seiten realisiert haben, was in Baden-Württemberg auf dem Spiel steht - destruktive Reflexe stärken am Schluss immer die Ränder."/DP/jha

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