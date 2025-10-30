|
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Mercedes
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Mercedes:
"Wenn man Mercedes-Chef Ola Källenius zuhört, wie er vor internationalen Analysten die Geschäftszahlen präsentiert, kommt man nicht so leicht auf die Idee, dass sich das Unternehmen in einer tiefen Krise befindet. Gleichwohl verbreitet Källenius mehr als nur Zweckoptimismus. Ausgerechnet der CLA, das kleinste unter den neuen Fahrzeugen aus dem Hause Mercedes, zeigt, welche Innovationskraft das Unternehmen auch und gerade in der Krise auszeichnet. In wenigen Tagen kommt das Fahrzeug nach einem guten Start in Europa auch auf den chinesischen Markt - und es gibt durchaus Anlass zu der Erwartung, dass man dort nach heftigen Einbußen endlich wieder Marktanteile erobern und ein starkes Zeichen gegen den Niedergang setzen kann."/DP/jha
