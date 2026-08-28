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28.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Meta-Vergleich/Folgen für Europa
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Meta-Vergleich/Folgen für Europa:
Für Europa hat der Meta-Vergleich keine direkten juristischen Folgen. Aber es gibt politischen Rückenwind beim Thema Jugendschutz im Internet. Das gilt für all die nationalen Regierungen, die sich daran machen, in diesem Bereich etwas zu unternehmen, und das gilt für die EU-Kommission, die im Rahmen des Digital Service Act genau zu jenen Vorwürfen ermittelt, die in den USA erhoben wurden. Zudem ist es eine Argumentationshilfe, wenn Donald Trump mal wieder gegen die angeblich böse europäische Regulierung wettert. Die maximale Strafhöhe, die nach EU-Regeln verhängt werden könnte, ist kleiner als der nun akzeptierte Vergleich./yyzz/DP/mis
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