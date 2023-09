Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Migrationsdebatte

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Migrationsdebatte:

"Ohne die klare Botschaft, dass Deutschland künftig deutlich weniger Menschen aufnehmen will, wird es so bleiben, dass wir stetig mehr aufnehmen, als vor Ort in den Kommunen noch versorgt und betreut werden können. Grenzkontrollen sind ein Puzzlestein für eine Gegenstrategie. Ein zweiter wäre der entschlossene Kampf gegen kriminelle Schleuser, die offenbar auch im Kreis derer zu suchen sind, die wir für Flüchtlinge halten. Die Notwendigkeit weiterer Verträge mit Herkunftsländern über die Rücknahme unberechtigter Asylbewerber und der Verzicht auf freiwillige Aufnahmeangebote, solange in der EU keine Solidarität in dieser Frage herrscht, verstehen sich von selbst. Deutschland sollte zudem im eigenen Interesse die Staaten an den Außengrenzen und die Grenzschutzagentur Frontex stärker unterstützen. Es bedarf also keiner "Zaubermaßnahmen", von denen SPD-Chef Lars Klingbeil spricht. Den Worten der Verantwortlichen sollten aber endlich Taten folgen."/yyzz/DP/he