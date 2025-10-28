|
28.10.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Milei/Wahl in Argentinien
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Milei/Wahl in Argentinien:
"Tatsächlich stehen die Chancen für den zweiten Teil von Javier Mileis Präsidentschaft gar nicht so schlecht: Wenn es ihm gelingen sollte, Bündnisse mit anderen Parteien zu schmieden, dürfte es mit der Blockade seiner Politik im Kongress oder Senat vorbei sein. Da ein Großteil der "Grausamkeiten" bereits im ersten Amtsjahr noch mit Notstandsgesetzen durchgesetzt wurde, hofft Milei nun die Ernte einzufahren und die argentinische Wirtschaft zu einer neuen Blüte zu führen. Der Wahlsieg vom Sonntag ist für ihn nach schwierigen Wochen deshalb auch eine zweite Chance."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.