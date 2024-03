Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Mützenich

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Mützenich:

"Ein Motiv, das "Einfrieren" dieses unwillkommenen Krieges ins Spiel zu bringen, war womöglich auch das Kalkül, so dem billigen Pazifismus der Wagenknechte und deren rechtsradikaler Konkurrenz das Wasser abzugraben. Auch diese Absicht ist politisch opportun - die von Mützenich benannte Option ist es freilich nicht.

Friedenssehnsucht herrscht ja nicht nur in der SPD, auf ostdeutschen Marktplätzen und bei den politisch randständigen Kräften abseits der etablierten Parteien. Sicher denken die Ukrainer seit zwei Jahren an nichts anderes als daran, wie dieser Krieg beendet werden könnte. Freilich steht dabei mehr auf dem Spiel als das viele Geld, mit dem wir ihnen Waffen liefern und die eigene Bundeswehr aufrüsten. Es geht vor allem darum sicherzustellen, dass Putin am Ende nicht Europas Freiheit einfriert."