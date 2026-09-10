Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu neuer Ausweis-App

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu neuer Ausweis-App:

"Endlich ist es so weit: Von Januar 2027 an soll Deutschland eine staatliche digitale Brieftasche bekommen. Damit schließt Deutschland auf - zu Ländern wie Nigeria, Vietnam oder Bosnien-Herzegowina. Dort ist es bereits möglich, sich digital auszuweisen. Das macht deutlich, dass man spät dran ist. Das kann man kritisieren, man muss aber auch anerkennen, dass die aktuelle Bundesregierung nun ein Projekt umsetzt, über das seit Jahrzehnten geredet wird und das im Alltag tatsächlich eine Verbesserung bieten kann. Loben kann man auch das Vorgehen dabei - weil es eher untypisch für Deutschland ist. Man werkelt nicht länger als nötig, bis die App alles kann und jede nur denkbare Ausnahme berücksichtigt."/yyzz/DP/nas