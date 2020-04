Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Opec-Deal

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Opec-Deal:

"Wenn alle Lufthansa-Flieger am Boden stehen, brauchen sie kein Kerosin. Wenn die Bevölkerung im Hausarrest ist, fährt sie nicht Auto und muss nicht tanken. Es ist daher die große Frage, ob die jetzt beschlossene zehnprozentige Drosselung der Ölproduktion ausreichen wird, damit die Förderländer mit ihren Produkten wieder Geld verdienen können. Die meisten Experten rechnen mit deutlich höheren Rückgängen der Nachfrage weltweit. Für Autofahrer besteht daher auch nach dieser Einigung kein Grund, stark steigende Preise an den Zapfsäulen zu befürchten. Auch beim Heizöl wird die Entwicklung für den Verbraucher eher moderat sein. Der relativ milde Winter hat - zumindest in Deutschland - für weniger Verbrauch gesorgt, und das bedeutet niedrigere Preise."/zz/DP/he