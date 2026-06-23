23.06.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rentenreform

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Rentenreform:

"Noch bevor die Vorschläge der Kommission auf dem Tisch liegen, hat das Konzert der Mäkeleien begonnen. Die einen begehren auf, um Belastungen für Interessengruppen abzuwehren. Die anderen schimpfen aus ideologischen Gründen. Und dann gibt es Stimmen, die immer alles schlecht finden und so tönen, als wüssten sie es besser. Es ist geradezu aberwitzig, dass ausgerechnet sie bei Wählern den größten Anklang finden. Jetzt geht es aber nicht um leere Versprechungen, sondern um eine Reform, die eine zentrale Frage beantworten muss: Wie können wir die Rentenversicherung für alle Generationen bezahlbar halten? So hat das Sozialministerin Bärbel Bas formuliert. Manchmal hat auch sie recht. Das gilt ebenso für ihre Erkenntnis, dass es sich bei dem Reformkonzept um ein "Gesamtkunstwerk" handle. Ein solches wird nicht kunstvoller, wenn an ihm geflickschustert wird."/DP/jha

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