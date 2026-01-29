Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Sachsen-Anhalt/Schulze

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Sachsen-Anhalt/Schulze:

"Der Rücktritt von Amtsinhaber Reiner Haseloff im Verbund mit der Wahl Schulzes dient nur dem Zweck, der CDU bei den Landtagswahlen im Herbst mehr Stimmen zuzuschustern und so eine AfD-Regierung zu verhindern. In keinem anderen Land ist diese so wahrscheinlich wie in Sachsen-Anhalt. Ob das Manöver etwas bringt, ist ungewiss - ebenso, wie sich die Union vor Ort künftig aufstellt. Haseloff und Schulze stehen für einen Kurs der klaren Kante gegenüber der AfD. Der hat sich erst mal durchgesetzt. Doch einig ist sich die Partei da nicht. Teile stehen einer schwarz-blauen Zusammenarbeit aufgeschlossen gegenüber, wie andernorts im Osten auch. Sollten die sich durchsetzen, stünde die CDU vor einer Zerreißprobe. Denn im Westen wird die Brandmauer hochgehalten, etwa im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Sachsen-Anhalt mit seinen zwei Millionen Einwohnern könnte so die ganze Republik in Schieflage bringen."/DP/jha