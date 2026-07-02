Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Spritpreisen

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Spritpreisen

Da sind sie wieder: die Preise von 2,20 Euro und mehr pro Liter Diesel oder E10, die Autofahrer und Firmen vor gut zwei Monaten das Fürchten gelehrt haben. Das Ende des Tankrabatts treibt die Summen an den Zapfsäulen hoch. Besonders ärgerlich ist, dass einige Konzerne wie Esso schon am Dienstag gewaltig an der Preisschraube drehten - zwar zum gesetzlich erlaubten Zeitpunkt um 12 Uhr mittags, aber eben auch zwölf Stunden vor dem formalen Wegfall der Steuervergünstigung um Mitternacht. Wer sich also darauf eingerichtet hatte, noch vor Mittwochmittag vergünstigt zu tanken, der sah sich mitunter ausgetrickst. Schließlich wird zunächst noch Sprit verkauft, der steuerreduziert erworben wurde. Ebenso wenig passt zum jetzt erreichten Preisniveau, dass der Rohölpreis seit zwei Monaten stark rückläufig ist./yyzz/DP/zb