Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Thüringen/Höcke

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Thüringen/Höcke:

"Im Kern geht es um eine Affäre, die Voigt durchaus das Amt kosten könnte: der Streit um die Frage, ob seine Doktorarbeit wissenschaftlichen Standards genügt. Darüber sind schon ganz andere gestolpert - wobei die Vorwürfe gegen Voigt mit dem Plagiat eines Karl-Theodor zu Guttenberg offenbar nicht vergleichbar sind. Höcke hat versucht, das angebliche Skandalon als Staatsaffäre zu inszenieren. Dabei ist die Affäre Gegenstand eines Rechtsstreits, in dem das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Nach AfD-Lesart ist Voigts Glaubwürdigkeit gleichwohl erschüttert, egal ob er am Ende recht bekommt. Nach dieser Logik funktionieren die Dreckschleudern der AfD im Internet: Vorverurteilung nennt sich das. Und was berechtigt einen Mann wie Höcke, rechtskräftig verurteilt wegen volksverhetzenden Geredes, der Landesregierung einen Mangel an staatspolitischer Verantwortung anzulasten? Sein ganzes Treiben zeugt davon, dass er mit Verantwortung nichts im Sinn hat."/DP/jha