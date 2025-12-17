|
17.12.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ukraine/Schutztruppe
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ukraine/Schutztruppe:
"Die höchste aller zu überspringenden Hürden steht in Moskau. Da mögen sich Europäer in noch so vielen Gesprächsrunden auf etwas einigen, dem die Ukraine zumindest teilweise zustimmen kann, da mögen die - allerdings stimmungsvolatilen - Amerikaner noch so sehr Einverständnis signalisieren, ein schnelles Njet aus dem Kreml macht alle Überlegungen in Windeseile obsolet. Gründe, weswegen Russland von seinen Maximalforderungen abweichen sollte, sind derzeit nicht zu sehen. Es ist im Übrigen kein gutes Zeichen für die europäische Verhandlungsmacht, dass sich Moskau alleine von den USA über das Ergebnis der Beratungen informieren lassen will."/yyzz/DP/nas
