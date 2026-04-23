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23.04.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ungarn/Ukraine-Kredit
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ungarn/Ukraine-Kredit:
"Viktor Orban zeigt sich plötzlich von einer ungewohnt versöhnlichen Seite. Der scheidende Premier von Ungarn gibt die Blockade der Ukraine-Hilfe auf und stimmt dem nächsten Sanktionspaket der EU gegen Russland zu. Ob den notorischen Nein-Sager aus Budapest späte Einsicht oder Resignation nach seiner Wahlniederlage zu diesem Schritt bewogen hat, mag sein Geheimnis bleiben. Wichtig ist: Nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern für die gesamte EU ist sein Abgang eine Erlösung. Entscheidend für das Funktionieren der Union wird nun sein, welche Lehren Brüssel aus dem Umgang mit Orban ziehen wird. Denn inzwischen sitzen in mehreren europäischen Staaten Politiker an den Schalthebeln der Macht, die sehr genau beobachtet haben, wie der Ungar die ihm verhasste EU über viele Jahre kräftig gemolken und gleichzeitig rücksichtlos am Nasenring durch die Manege gezogen hat."/DP/jha
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