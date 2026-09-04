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04.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Wahl in Sachsen-Anhalt/AfD
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Wahl in Sachsen-Anhalt/AfD:
"Wie konnte es geschehen, dass ein Parfümhändler aus der Provinz sich als "gefährlichster Mann Deutschlands" und seine rechtsradikale Partei wie eine Volkspartei fühlen kann? Der politische Showdown, der nun in Sachsen-Anhalt ansteht, hat vielerlei Gründe, die weder mit dem Showtalent des Kandidaten aus der Schmuddelecke noch mit einer vernünftig erklärbaren Schlagkraft seines Programms zu tun haben. Die AfD verdankt ihre Rolle als populistischer Popanz unserer Demokratie deren Mängeln, den Schwächen ihrer seriösen Konkurrenz, politischer Ignoranz, Versäumnissen verschiedenster Regierungen und einer pervertierten Kommunikationskultur."/DP/jha
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