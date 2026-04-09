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09.04.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Wehrdienstgesetz
STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Wehrdienstgesetz:
"Das Polittheater um dieses unliebsame Gesetzesdetail verrät auch, wie viele die Zeichen der Zeit noch nicht begriffen haben. Wehrdienst ist keine Schnapsidee von Politikern, sondern eine schlüssige Antwort auf ein wachsendes Bedrohungspotenzial. Wenn sich nicht genügend Freiwillige finden, führt an einer Neuauflage der Wehrpflicht kein Weg vorbei - inklusive einer Genehmigungspflicht für längere Auslandsreisen. Solche Zumutungen sind letztlich jenen anzulasten, die das Bedrohungspotenzial schüren."/yyzz/DP/men
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