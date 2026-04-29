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29.04.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Winfried Kretschmann/Verabschiedung
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Winfried Kretschmann/Verabschiedung:
"Hinter dem Politiker Kretschmann blieb immer der Mensch kenntlich. Er verzapfte - in aller Regel - keine Phrasen, sondern redete wie ein normaler, wenn auch gescheiter Mensch. Er versuchte erst gar nicht, eine Art Hochglanzversion seiner selbst zu simulieren, sondern gab sich als Ministerpräsident im Wesentlichen, wie er ist. Dazu kommt eine profunde Bildung, die im Milieu aufgeregter, netzwerkpflegender und digitalaffiner Karrierepolitiker selten geworden ist. Dass Kretschmann mit seiner unzeitgemäßen Art bei Wahlen Erfolge errang, öffnet vielleicht die Augen mancher Nachwuchskraft dafür, worauf es wirklich ankommt."/DP/jha
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