|
28.08.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Wohnkosten von Studierenden
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Wohnkosten von Studierenden:
"Es gibt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Für diejenigen, die aus ärmeren Familien kommen oder deren Eltern nicht studiert haben, ist es besonders schwer, es auf die Hochschule zu schaffen. Für alle, denen es gelingt, kommt - angesichts des angespannten Wohnungsmarktes vielerorts - eine weitere Ungerechtigkeit obendrauf: Das Wohnen ist in vielen Unistädten mittlerweile so teuer, dass die freie Studienplatzwahl dadurch faktisch eingeschränkt ist."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigten vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.