Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Ärztemangel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Ärztemangel:

"Mit Steuerrabatten für Hausärzte im Ruhestand würde nur an Symptomen herumgedoktert. Das mag dem Patienten Gesundheitssystem vielleicht kurzfristig Linderung verschaffen. Doch was es wirklich braucht, sind strukturelle Reformen, die über die bisherige Flickschusterei hinausgehen. Schließlich hakt es auch an vielen anderen Stellen, etwa bei den Kliniken oder in der Pflege. Ein zentraler Punkt ist die unzureichende Patientensteuerung in Deutschland. Zwar ist die freie Arztwahl, die es so in kaum einem anderen Industrieland gibt, aus Patientensicht ein hohes Gut. Sie führt aber teilweise zu überflüssigen Facharztbesuchen und bindet Kapazitäten zulasten derer, die wirklich einen Spezialisten benötigen und oft viel zu lange auf einen Termin warten müssen. Hausärzte sind prädestiniert, die Rolle des Lotsen zu übernehmen, der die Patienten durch das komplizierte Gesundheitssystem führt."/yyzz/DP/he