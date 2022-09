Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Entlastungspaket

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Entlastungspaket:

Es gibt noch jede Menge Stoff für weitere Debatten. Innerhalb und außerhalb des Parlaments. Allerdings sollten diejenigen, die zum Beispiel an diesem Montag in Leipzig auf die Straße gehen, immerhin anerkennen, dass das nun vorgelegte Programm gerade für sozial Schwache einige sehr handfeste Verbesserungen enthält. Alles in allem erweist sich die neue Bundesregierung, trotz ihrer heterogenen Zusammensetzung erneut als erstaunlich handlungsfähig. Das ist durchaus beruhigend, denn trotz aller staatlichen Hilfen kann der kommende Winter noch sehr hart werden. Das neue Entlastungspaket ist kein Allheilmittel und kein Abschluss des Krisenmanagements. Die weiteren Entwicklungen werden Nachsteuern erforderlich machen./yyzz/DP/mis