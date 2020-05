Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Tag der Arbeit

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Tag der Arbeit:

"Ausgerechnet jetzt, da sie nur die digitale Flagge zeigen dürfen, sind die Gewerkschaften wichtig wie nie, um auf Fehlentwicklungen vergangener Jahre hinzuweisen. Es sind harte Verteilungskonflikte zu erwarten. Ob die Unternehmen alle ihre Beschäftigten an Bord halten wollen, ist offen. Die Pandemie könnte den Anlass bieten, die Belegschaften zu dezimieren oder Standorte zu verlagern. Bei den teils riesigen Liquiditätsproblemen hätten sie eingängige Argumente. Lösen lassen sich solche Notlagen am besten sozialpartnerschaftlich. Doch ist schon jetzt absehbar, dass der Tag der Arbeit, der 2021 wahrscheinlich wieder analog gefeiert wird, ein Kampftag für den Zusammenhalt in der Gesellschaft bleiben wird."/ra/DP/he