27.02.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Berlinale

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Berlinale:

"Die Berlinale hat ein Problem: Inzwischen wird weniger über die Kunst gesprochen, die dort alljährlich über die Leinwände flimmert, als über ihre Rolle als politischer Nebenschauplatz. Diese Rolle ist im Drehbuch des Festivals eigentlich nicht vorgesehen. Zum Problem gehört auch, dass die Berlinale im internationalen Vergleich zu einem Nebenschauplatz der Filmkunst geworden ist. Bei keinem anderen namhaften Event der Kinobranche steht das politische Spektakel derart im Rampenlicht. Das allein wäre schon Anlass genug, darüber nachzudenken, ob die Berlinale-Chefin Tricia Tuttle ihren Job wirklich gut macht - oder ob es für den Regiestuhl eines Festivals an diesem historischen Ort nicht bessere Leute gäbe. Sie jetzt aber zu feuern wegen der ziemlich einseitigen Propaganda im Scheinwerferlicht der Berlinale, wäre vielleicht kein kulturpolitischer, aber auf jeden Fall ein politischer Fehler. Es spräche für ein obrigkeitsstaatliches Verständnis von Kunst- und Meinungsfreiheit."/DP/jha

