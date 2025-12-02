02.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Debatte über Ostermontag

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Debatte über Ostermontag:

"In der Sache zielt Leibinger-Kammüllers Vorschlag auf einen wunden Punkt: Was die Arbeitszeiten angeht, ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Schweizer arbeiten aufs Jahr gerechnet 200 Stunden länger als wir, Amerikaner 400 und Chinesen sogar 800 Stunden. Deutschland hat die meisten Urlaubs- und Feiertage. Allein schon der Verzicht auf den Ostermontag könnte das für 2026 vorausgesagte Wirtschaftswachstum glatt verdoppeln. Der sogenannte Kalendereffekt - was den Umstand bezeichnet, dass Feiertage aufs Wochenende fallen - ist größer als die erwartete Wachstumsrate im neuen Jahr. Schon dies macht deutlich, wie miserabel es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist. Es gibt also handfeste Gründe darüber nachzudenken, wie sich das wieder ändern ließe."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Märkte uneinheitlich
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen