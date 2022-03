Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Diskussion über einen Gasboykott

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Diskussion über einen Gasboykott:

"Wir haben eine moralische Pflicht gegenüber dem Land, das für unsere Werte Freiheit, Demokratie und Souveränität kämpft. Deutschland muss an seine Grenzen gehen, rote Linien definieren als Beobachter und Finanzier dieses Kriegs - erwägen, ob jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen ist, zumindest Öl und Kohle aus Russland zu boykottieren. Eines Tages könnten wir auch an den Punkt kommen, die schwersten Opfer auf uns zu nehmen, von unserer Seite wirklich alles zu unternehmen, damit die Ukraine nicht in ein Schlachthaus verwandelt wird."/DP/jha