Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Eintrittsgebühr in Venedig

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zur Eintrittsgebühr in Venedig

Viele Städte, Regionen oder Länder haben schon Bezahlmodelle entwickelt, um Touristenströme zu limitieren. Andere von Überfüllung betroffene Städte wie Barcelona, Hallstatt, Amsterdam oder Brügge werden nun genau hinschauen und auch überlegen, ob man Besucher über den Griff in den Geldbeutel stoppen kann. Vermutlich klappt das jedoch nicht. Die Menschen werden weiter in beliebte Orte strömen. Ab einer bestimmten Summe aber kommen nur noch diejenigen, die es sich leisten können. Ist das gerecht? Wir alle sollten unseren Herdentrieb überwinden und aus Prinzip keine ausgetretenen Pfade mehr wählen. Wer genau das meidet, wo alle hinrennen, entdeckt Ecken dieser Welt, von denen man noch nicht Tausende Bilder im Internet gesehen hat. Warum sich nicht einfach mal was Neues ansehen? Es könnte eine krasse Entdeckung dabei sein. Auf jeden Fall aber entgeht man herben Enttäuschungen./yyzz/DP/zb