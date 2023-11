Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Großrazzia gegen Islamisten

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Großrazzia gegen Islamisten:

"Wie groß der Einfluss hiesiger Islamisten schon ist, lässt sich bei zahllosen Demos auf deutschen Straßen beobachten, bei denen der Hass auf Israel und die Juden zelebriert wird. Eine Keimzelle solcher Ideologie hat die Polizei bei einer Razzia am Donnerstag durchleuchtet: die Blaue Moschee in Hamburg und ihre Filialen quer durch die Republik - Agenturen des iranischen Mullahregimes. Der Einsatz kommt spät genug, schließlich wird die Szene seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Behörden haben wie im Falle des erst jüngst angeordneten Betätigungsverbots für Hamas-Fans zu lange gezögert, bis sie sich zu der nötigen Entschlossenheit durchringen konnten. Auch die Außenministerin hegte allzu lange Nachsicht mit den Tyrannen in Teheran. Die Razzia ist jedenfalls kein antimuslimischer Akt. Muslime können hier frei und in Frieden leben - sofern sie respektieren, dass auch Juden ein Recht darauf haben."