Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Kriegsverbrecher-Anklage

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Kriegsverbrecher-Anklage:

"Ob der russische Angriffskrieg mit einem Völkermord verbunden ist, das werden eines Tages die Gerichte klären. Hoffentlich. Die Chancen darauf stehen gar nicht so schlecht. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat bereits Ermittler in die Ukraine entsandt, der Generalbundesanwalt in Deutschland erhebt Beweise über das, was dort geschieht."/zz/DP/he