|
09.09.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Pisa-Studie
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Pisa-Studie:
"Das desaströse Ergebnis der jüngsten Pisa-Studie passt wie die Faust aufs Auge zum katastrophalen Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Damit ist nicht in erster Linie gemeint, dass Dummheit in den Faschismus führt. Das auch. Das eigentliche Problem liegt jedoch darin, dass Legitimationsverluste der Demokratie eintreten, wenn deren Funktionalität eingeschränkt ist. Anders formuliert: Wenn sie als politisches System versagt. Die Misere auf dem Wohnungsmarkt, der Niedergang der Deutschen Bahn, vor allem aber das Bildungssystem sind eindringliche Beispiele dafür."/yyzz/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!