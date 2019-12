Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken:

"Es ist eine Wiederentdeckung der guten, alten Eisenbahn: Sowohl beim Klimaschutz als auch in der Verkehrspolitik spielt ein tragfähiges Bahnnetz eine entscheidende Rolle. Das Land Baden-Württemberg prüft gerade, welche alten Trassen wiederbelebt werden könnten. Jetzt liegt es an den Politikern in den Städten, Gemeinden und Kreisen, ihre Interessen hörbar zu artikulieren, wenn sie die Reaktivierung einer stillgelegten Strecke wollen. Natürlich gibt es Förderkriterien, aber es gibt auch einen politischen Spielraum bei Verkehrsmaßnahmen."