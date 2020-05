Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Auswirkungen der Coronakrise

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Auswirkungen der Coronakrise

"Ob die Welt nach Corona besser sein wird als zuvor, ist nicht ausgemacht. Selbst die reichen Staaten werden ärmer sein als zuvor - die Verteilungskämpfe werden schärfer werden. Aus dem fürsorgenden kann ein bevormundender Staat werden, der mit dem Argument des permanenten Notstands die Freiheitsrechte aushöhlt. Und die Versuchung wird zunehmen, im individuellen und kollektiv-nationalen Egoismus Heil und Rettung des gefährdeten Eigentums zu suchen. Man muss in dieser eigentümlichen Zeit zwischen Not und Erlösung gar nicht die große Lebensänderung versprechen für die Zeit nach dem Virus, die ja nicht das coronafreie Paradies ist, sondern jene altbekannte Welt samt Erderhitzung und Flüchtlingselend. Es könnte genügen, einige Erkenntnisse dieser Wochen zu nutzen: Es gibt mehr Gemeinsinn, als man denkt, mehr Fürsorge und Bereitschaft zum Verzicht - wenn hinter der Beschränkung ein Sinn erkannt wird und es dabei einigermaßen gerecht zugeht. Das ist gar nicht so wenig."