Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Corona:

"Deutschland ist ein Paradies: für die Mutanten. Politikern fällt nur Lockdown ein, Sachbearbeitern nur Datenschutz, und viele Bürger maulen, dass sie Astra Zeneca statt Biontech bekommen sollen. In Berlin hat fast die Hälfte der Berechtigten auf die Impfung verzichtet, weil für sie nur der erstgenannte Stoff vorgesehen war. Gibt es solch eine Dreieinigkeit irgendwo anders auf der Welt? Am Ende wird in den Metallbetrieben das Moos die Fließbänder bedecken, und vor den Notaufnahmen kippen die Leute um. Aber die CoronaImpfV lebt."/ra/DP/jha