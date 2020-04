Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona: Neue Normalität

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Corona: Neue Normalität:

"Politik ist Kommunikation, besonders in der Krise. Die Bundesregierung und wohl die meisten Länder haben sich nun eindeutig für eine Strategie entschieden, die Zahl der Infektionen bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs so niedrig wie möglich zu halten. Eine "heimliche" Herdenimmunisierung soll es nicht geben. Niemand will die Unterscheidung von Jungen und Alten, von Risikogruppen und weniger Gefährdeten. Das alles aber muss jetzt aus den Neben- in die Hauptsätze. Zudem ist diese Strategie auch die der härtesten Einschnitte. Je gravierender die Folgen, desto klarer muss man sie begründen."