Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona und Weltwirtschaft

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona und Weltwirtschaft

Bei all den Bemühungen darf Geld keine Rolle spielen. Die schwarze Null im Bundeshaushalt und die Schuldenbremse etwa waren prinzipiell gute Beschlüsse, weil sie deutlich machten, dass ein Staat in ökonomisch normalen Zeiten weitgehend mit dem Geld auskommen sollte, das er einnimmt. Das heißt aber umgekehrt: In einer historischen Krise kann nichts auf der Welt unwichtiger sein als schwarze Nullen auf einem Blatt Papier. Wer im Kampf gegen Corona jetzt den zögerlichen Buchhalter gibt, der wird einen ökonomischen Schaden anrichten, von dem sich Deutschland und die Welt auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte, nicht wieder erholen werden./yyzz/DP/zb