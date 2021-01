Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Sturm aufs Kapitol und Trump

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Sturm aufs Kapitol und Trump:

"Donald Trump hat den Hass geschürt auf die Etablierten, auf die Institutionen, auf alle, die ihm widersprachen. Diese Politik der Zerstörung gipfelte nun sehr vorhersehbar im Sturm auf den Kongress. Trump wird bald das Weiße Haus verlassen. Aber der Hass wird bleiben. Es werden sich in den Medien und in der Politik neue Zyniker finden, die diesen Hass mit Lügen, Verschwörungserzählungen und Hetze anfachen werden. Eine Demokratie aber, in der ein politisches Lager das andere mehr hasst als es die Demokratie liebt, wird immer bedroht sein."