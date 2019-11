Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Wahl/Ursula von der Leyen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Wahl/Ursula von der Leyen:

"Von der Leyen spricht einen Punkt an, der vor allem in Deutschland Unbehagen erregt: die Frage der Macht, auch militärischer Macht. Das neoaggressive Russland und das auftrumpfende China zwingen zu einer Antwort darauf. Und Donald Trump , der als US-Präsident wiedergewählt werden und dann die Nato endgültig abschreiben könnte. Es muss nicht so kommen, aber es wäre klug, wenn sich Europa darauf vorbereitet - durch die Stärkung der europäischen Verteidigung, bis auf Weiteres in Ergänzung zur Nato, und durch eine gemeinsame Rüstungspolitik."/DP/jha