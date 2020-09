Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Wirtschaftspolitik/Corona-Krise

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Wirtschaftspolitik / Corona-Krise:

"Ja, es ist richtig, den Unternehmen länger Kurzarbeit zu finanzieren, wie die Regierung gerade beschlossen hat. Die Regierung sollte es aber früher zur Bedingung für Kurzarbeit machen, dass eine Firma ihre Mitarbeiter qualifiziert. Nur so können Millionen Deutsche Tätigkeiten mit neuer Technologie ausüben, ob in der Fabrik, im Handel oder in der Bank. Außerdem sollte Wirtschaftsminister Peter Altmaier seinen vorsichtig eingeschlagenen Kurs verstärken, Investitionen in Neues zu fördern. Industriepolitik war in Altmaiers CDU bisher ein Bäh-Wort. In China oder den USA ist sie selbstverständlich, um Innovationen vom iPhone bis zu künstlicher Intelligenz herauszukitzeln. Wenn Firmen hierzulande neue Geschäftsmodelle wagen und dabei zusätzliches Personal erwägen, sollte die Regierung ihnen in der Rezession befristet Zuschüsse gewähren."/DP/jha