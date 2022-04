Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Ukraine-Krieg

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Ukraine-Krieg:

"Wer glaubt, die Ukraine könne mit Russland einen Frieden schließen, und der Krieg würde dann enden, der sollte sich ehrlich machen: Niemand in der Ukraine wird einen Frieden schließen, diese Bilder werden den Krieg in eine neue Dimension katapultieren. Auch die moralische Zwangslage des Westens wird härter und lässt sich allein durch neue Sanktionen nicht lösen. Russland unter Wladimir Putin bleibt der Paria der Staatenwelt. Und wenn Nationen wie Indien oder China glauben, sie könnten ungeachtet der verbrecherischen Taten profitieren, dann betreiben sie lediglich die politische Zweiteilung der Welt. Dies ist ein enthemmter, totaler Krieg eines totalitären Regimes. Wer das immer noch nicht wahrhaben will, muss nach Butscha schauen."/yyzz/DP/nas