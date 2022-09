Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Endlagersuche in der Schweiz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Endlagersuche in der Schweiz:

"Natürlich ist die Aufregung in der betroffenen Region jetzt groß - immerhin handelt es sich bei der Endlagersuche um ein Jahrtausendprojekt, noch dazu eins, bei dem die Verantwortlichen völliges Neuland betreten. Trotzdem sieht es im Moment nicht so aus, als gäbe es große Proteste gegen den Standort. Ein schweizerisches Gorleben? Erwartet in Stadel oder Bülach zurzeit niemand. Das hat viel mit dem politischen System der Schweiz zu tun: Es bietet nicht nur in rein politischen, sondern auch bei Bau- und Sachfragen umfassende Mitwirkungsmöglichkeiten. Für die Endlagersuche hat die Politik zwar eine Vetomöglichkeit der betroffenen Region ausgeschlossen. Im Gegenzug aber wurden die Beteiligungsmöglichkeiten sogar noch ausgebaut."/ra/DP/jha