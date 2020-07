Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur hessischen Polizei

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zur hessischen Polizei:

Die Sensibilität Seehofers und vieler anderer, wenn es um den Schutz der Polizei geht, steht in direktem Kontrast zu deren Reaktion auf Gewaltdrohungen gegen Frauen unter mutmaßlicher Beteiligung von Sicherheitskräften. Das Feindbild Frau wird nicht ansatzweise so ernst genommen wie das Feindbild Polizei. Frauen bekommen von staatlicher Seite nicht denselben Rückhalt, den Polizisten erhalten. Dabei trägt die Polizei ein Berufsrisiko, das eine Kabarettistin, Politikerin oder Anwältin im demokratischen Rechtsstaat nicht tragen muss. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse ist Skepsis gegenüber der Polizei in den Augen der Betroffenen berechtigt. Der eingreifende Staat mit seinem Sicherheitsapparat hat den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber eine Rechtfertigungspflicht, die er unzureichend erfüllt. In den Behörden löst die Forderung nach Transparenz und Kontrolle jedoch häufig Entrüstung aus./yyzz/DP/eas